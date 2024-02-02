MHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için 55 belde belediye başkan adayını açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP, adaylarını parça parça açıklamaya devam ediyor. MHP son olarak 55 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 13. etap olarak adaylıkları kesinleşen 55 Belde Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır." dedi.

İşte isim isim tam liste: