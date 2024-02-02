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    • MHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste
    Mhp, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için 55 belde belediye başkan adayını açıkladı.

    Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP, adaylarını parça parça açıklamaya devam ediyor. MHP son olarak 55 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı. 

    Konu hakkında açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 13. etap olarak adaylıkları kesinleşen 55 Belde Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır." dedi.

    İşte isim isim tam liste: 

    MHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste

    MHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste

    MHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste

    MHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mhp
    Haberler > Gündem > MHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste
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