MHP seçim beyannamesini açıkladı! 3 ana teması var

MHP yerel seçimlere ilişkin seçim beyannamesini açıklıyor. "3 ana başlık 100 madde" başlığındaki beyannameyi açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bazı muhalefet belediyeleri eser ve hizmet üretemedikleri gibi milli güvenliğimiz için tehdit boyutuna varan icraatlar gerçekleştirmişlerdir." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinelerine haftalar kala MHP, seçim beyannamesini açıkladı. "3 ana başlık 100 madde" başlığıyla gerçekleşen toplantıda, beyannameyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz anlattı.

Durmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Asrı Türk asrı yapacak yolun; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına layık, milli bilinçle, 'güçlü merkez güçlü yerel yönetim' anlayışından geçtiği tartışmasızdır. Hiç şüphe yok ki; Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yılı olan 2024'te; Türkiye yeni bir Mahalli İdareler Seçimleri tecrübesi yaşayacak ve milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrarlayarak 'Türk Asrı'na giden tarihi yolu altın harflerle yazacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi ülke genelinde sağlanan siyasi istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ivedi şekilde ve selametle vasıl olabilmenin itici gücü olarak görmektedir. Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur.

AİLE, TOPLUM VE DEĞERLERE VURGU YAPILDI

Milliyetçi Hareket Partisi olarak dikkat kesildiğimiz bir diğer husus aile, toplum ve örfümüze karşı yürütülen yıpratma politikaları ve bizi biz yapan değerlerin ağır bir kuşatma altında olmasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, aile kurumu başta olmak üzere, milli ve manevi değerlerimizin küresel bir saldırı altında olduğu gerçeğine dikkat çekmekte, gerçekleştirilen saldırının sadece ülkemizle ilgili olmadığını, tüm toplumları tehdit eden saldırılara dönüştüğünün altını çizmektedir.

"YENİ SANAYİ BÖLGELERİ OLUŞTURACAĞIZ"

Ülkemizde deprem riskinin yanında, iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetleri, ortadan kaldırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ertelenemeyecek bir zorunluluktur. Ayrıca imar ve inşa işleri yapılmak zorundayken tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak geçmişin günümüze ve geleceğe taşınması açısından kritik öneme sahiptir.

Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız. Yerel ekonomiye kaynakların, kazandırılmasını ve şehrin istifadesine sunulmasını temin edeceğiz. Şehrin ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız.

"TÜRKİYE İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Sonuç itibarıyla ayırmadan, ayrışmadan, Türkiye için canla başla çalışacağız. Birliğin gücüyle, herkes için herkese göre belediye diyeceğiz. Genelden yerele birliği, ülkede yönetimde dirliği birliğin gücüyle başaracağız. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu geleceğe muhakkak ulaşacağız.