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    • MHP'de seçim öncesi sürpriz karar! Bahçeli'nin başdanışmanı görevden alındı, 3 ilçe başkanlığı kapatıldı

    MHP'de seçim öncesi dikkat çeken bir karar aldı. Parti disiplini ve politikalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü görevden alınırken, Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları da kapatıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MHP&#039;de seçim öncesi sürpriz karar! Bahçeli&#039;nin başdanışmanı görevden alındı, 3 ilçe başkanlığı kapatıldı
    MHP, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'de seçim öncesi sürpriz bir karar alındı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'yü görevden aldı. Aynı gerekçe ile Adana'da bulunan 3 ilçe başkanlığı da kapatıldı.

    SEMİH YALÇIN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU 

    Konu hakkında açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

    "Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MHP
    Haberler > Gündem > MHP'de seçim öncesi sürpriz karar! Bahçeli'nin başdanışmanı görevden alındı, 3 ilçe başkanlığı kapatıldı
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