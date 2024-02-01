MHP'de seçim öncesi sürpriz karar! Bahçeli'nin başdanışmanı görevden alındı, 3 ilçe başkanlığı kapatıldı

MHP'de seçim öncesi dikkat çeken bir karar aldı. Parti disiplini ve politikalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü görevden alınırken, Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları da kapatıldı.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'de seçim öncesi sürpriz bir karar alındı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'yü görevden aldı. Aynı gerekçe ile Adana'da bulunan 3 ilçe başkanlığı da kapatıldı.

SEMİH YALÇIN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konu hakkında açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."