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Milli Hızlı Tren’de ikinci set üretiliyor: İki yılda 14 tren raylara inecek

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Milli Hızlı Tren’de ikinci set üretiliyor: İki yılda 14 tren raylara inecek
Başlık ResmiMilli Hızlı Tren’de ikinci set üretiliyor: İki yılda 14 tren raylara inecek "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk Milli Hızlı Tren setinin testlerinin sürdüğünü, ikinci setin üretiminin de devam ettiğini açıkladı. Uraloğlu, 2027’de 7, 2028’de 7 olmak üzere toplam 14 Milli Hızlı Tren setinin üretilmesinin hedeflendiğini söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren’in üretim çalışmaları ile alalakı açıklamalar yaptı.

İlk setin testleri devam ederken ikinci setin üretim çalışmalarının da sürüdüğünü söyleyen Uraloğlu, “İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz.” dedi.

Milli Hızlı Tren’de ikinci set üretiliyor: İki yılda 14 tren raylara inecek
Başlık ResmiMilli Hızlı Tren’de ikinci set üretiliyor: İki yılda 14 tren raylara inecek

2 YILDA 14 SET ÜRETİLECEK

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim çerçevesinde süreceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu söyleyerek trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi’nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini belirtti.

Milli Hızlı Tren’de ikinci set üretiliyor: İki yılda 14 tren raylara inecek
Başlık ResmiMilli Hızlı Tren’de ikinci set üretiliyor: İki yılda 14 tren raylara inecek

SAATTE 250 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

İlk Milli Hızlı Tren setinin test sürecinin başarıyla sürdüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip trenin dinamik seyir emniyeti testleri çerçevesinde saatte 250 kilometre hıza ulaştığını söyledi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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