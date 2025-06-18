Milli Savunma Bakanı Güler, İran sınırında!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van’a gitti.
İran ve İsrail arasındaki savaş 6. gününde devam ederken, bölgede gerilim giderek artıyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran sınırındaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van’a gitti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci