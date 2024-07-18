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Haberler > Gündem > Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'deyiz" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'deyiz" açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli Savunma Bakanlığı&#039;ndan &quot;Terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye&#039;deyiz&quot; açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Terörle Mücadele, Suriye, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'deyiz" ifadelerine yer verildi. Irak dahil yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelenin devam ettiği vurgulanırken, 7 ayda toplam bin 427 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, terörle mücadeledeki gelişmeler ve Irak ile Suriye'deki sıcak temaslar hakkında açıklama yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan

7 AYDA BİN 427 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi. Aktürk, 1427 teröristin 681'inin Irak'ın, 746'sının ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu da aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında, teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 12 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan

TÜRKİYE NEDEN SURİYE'DE?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'deyiz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan

"F-16 İÇİN İMZALAR ATILDI"

​​​​​​​Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Irak ile kurulması planlanan ortak harekat merkezine yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz. ortak harekat merkezinin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar da problemsiz olarak sürmektedir." cevap verdi.

Kaynaklar, ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialara cevabını veren kaynaklar, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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