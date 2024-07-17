Türk Silahlı Kuvvetleri ırak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristi öldürdü

Mehmetçik, sınır ötesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda toplam 10 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İŞTE BOMBALANAN BÖLGELER

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Gara, Pençe-Kilit Operasyonu ve Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütlerine geçit verilmeyeceği vurgulanırken, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" paylaşımında bulunuldu.