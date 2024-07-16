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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye ve Irak&#039;ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK&#039;lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Pkk, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere operasyon düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplam 7 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya geçit verilmediğini duyurdu. Yapılan operasyonlara yenileri eklendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist öldürüldü - 1. Resim

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşım;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist öldürüldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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