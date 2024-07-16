Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı 16 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Pkk, Haber

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere operasyon düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplam 7 teröristin öldürüldüğü açıklandı.