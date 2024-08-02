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Milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye genelinde bir günlük milli yas ilan edildi. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da konakladığı konutta suikasta uğradı. Heniyye'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Milli yas nedeniyle yurdun çeşitli yerlerin olduğu gibi İstanbul'un Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesi'nde de Türk bayrağı yarıya indirildi.

Milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi - 1. Resim

Öte yandan Ankara'da da gece yarısından itibaren Türk bayrakları yarıya indirildi. 

Milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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