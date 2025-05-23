Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Trafik cezaları artacak! Kırmızı ışıkta geçene 80 bin TL...

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle birlikte cezalarda dikkat çeken artış gerçekleşecek. İşte madde madde yeni cezalar.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan düzenleme, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörüyor.

Teklifle birlikte, tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araçlar için uygulanan idari para cezası 9 bin 267 TL’den 46 bin TL’ye yükselecek.

Hurdaya ayrılmış araçların karayolunda kullanılması halinde uygulanan ceza 18 bin 677 TL’den 46 bin TL’ye çıkarılacak.

PLAKASIZ ARAÇ CEZASI 46 BİN TL

Plakada tahrifat yapan sürücülere uygulanacak ceza miktarı 140 bin TL, aynı ihlalin bir yıl içinde iki kez tekrarlanması durumunda ise 280 bin TL olacak.

Plakasız araç kullanan sürücüler için ceza miktarı 15 bin 712 TL’den 46 bin TL’ye yükselecek olup, bir yıl içinde iki kez tekrar eden ihlallerde ceza miktarı 140 bin TL olarak belirlenecek.

Başka bir araca ait veya sahte plaka kullanan sürücüler için ilk ihlalde 140 bin TL, bu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise 280 bin TL ceza uygulanacak.

Takograf bulundurmayan araç sahiplerine uygulanan ceza 4 bin 512 TL’den 75 bin TL’ye yükselecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara uygulanacak ceza 47 bin 842 TL’den 150 bin TL’ye çıkarılacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

Alkollü araç kullanan sürücülere ilk ihlalde 25 bin TL, bir yıl içinde birinci tekrarında 50 bin TL, ikinci tekrarında ise 150 bin TL ceza verilecek.

Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığının ya da alkolün kandaki miktarının kolluk tarafından tespit edilmesi için ölçüm yaptırmayan sürücülere 150 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınacak.

ARAÇ TAKİBİNE 180 BİN LİRA CEZA

Trafikte saldırı amacıyla araç takibi yapanlara 180 bin TL ceza uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve psikoteknik değerlendirme zorunluluğu getirilecek.

Hız sınırı ihlallerinde ceza miktarları kademeli olarak artacak. Örneğin, yerleşim yeri içinde hız sınırını 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere uygulanacak idari para cezası 30 bin TL olarak belirlendi.

CEP TELEFONUNA CEZA

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere uygulanacak idari para cezası 2 bin 167 TL’den 5 bin TL’ye yükseltilmiş olup, bir yıl içinde ilk tekrarda 10 bin TL, ikinci ve sonraki ihlallerde her defasında 20 bin TL ceza ve 30 gün süreyle sürücü belgesine el koyma uygulaması getirilecek.

Emniyet kemeri takmama cezası 993 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarılacak ve bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.

İzinsiz araç yarışları düzenleyenlere uygulanacak ceza 4 bin 512 TL’den 16 bin TL’ye yükseltildi, yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL idari para cezası ve sürücü belgesinin iki yıl geri alınması uygulaması getirildi.

Trafik kurallarını ihlal eden görüntüleri sosyal medya ve benzeri yollarla paylaşarak bu tür ihlalleri özendirenlere 25 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Işıklı trafik işaretlerine uymayan sürücülere yönelik cezalar da kademelendirilmiş ve ağırlaştırıldı. Buna göre, kırmızı ışık ihlallerinde; ilk ihlalde uygulanan ceza 5 bin TL olarak belirlendi.

Bir yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi hâlinde 10 bin TL, üçüncü defa ihlal edilmesi hâlinde 15 bin TL, dördüncü defa ihlal edilmesi hâlinde 20 bin TL, beşinci defa ihlal edilmesi hâlinde 30 bin TL, altıncı defa ihlal edilmesi hâlinde ise 80 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, bir yıl içinde üç kez ihlal eden sürücülerin belgeleri 30 gün, dört kez ihlal edenlerin belgeleri 60 gün, beş kez ihlal edenlerin belgeleri ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Altıncı kez ihlal edilmesi hâlinde sürücü belgesi iptal edilecek ve tekrar belge almak isteyenlerin sürücü kurslarına devam ederek başarılı olmaları gerekecek.

Bu kişilerin tekrar sürücü kursuna kayıt yaptırabilmesi için tüm cezalarını ödemiş olması ve psikoteknik değerlendirme ile psikiyatri uzmanının muayenesinden olumlu rapor almaları zorunlu olacak.