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MİT Başkanı Kalın’dan Irak’a kritik ziyaret! Terörsüz Türkiye yolunda kazaya izin verilmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MİT Başkanı Kalın’dan Irak’a kritik ziyaret! Terörsüz Türkiye yolunda kazaya izin verilmeyecek
MİT, Irak, PKK, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Irak’a kritik bir ziyarette bulunacak. Görüşmede PKK’nın silah bırakma süreci ve sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir dönemeçten geçiliyor. Sürecin başlamasından bu yana beklenen, PKK’nın silah bırakmasının bu hafta gerçekleşmesi öngörülürken, MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Kalın, Bağdat’ta temaslarda bulunacak. Bağdat’ta merkezi yönetim ile bir araya gelecek olan Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilecek ve bakanlar ile istihbarat servisi dahil birçok isimle görüşecek. Kalın’ın temaslarında, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinin koordinasyonu ve sonrası masaya yatırılacak. Ayrıca, bölgenin terörden arındırılması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Türkiye, çözüm sürecinden alınan derslerle hareket ederken Ankara-Bağdat-Erbil hattında kurulan koordinasyonla süreci yönetiyor. Terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımların ele alınacağı görüşmede, silah bırakma sonrası için gerekli düzenlemelerin ve gereken tedbirlerin ele alınması bekleniyor. İlk gurubun silah bırakmasının ardından geriye kalan terör örgütü mensuplarının da gruplar hâlinde kurulan noktalara silahlarını bırakması planlanıyor.

TEMASLAR ARTACAK

MİT Başkanı Kalın, geçtiğimiz hafta da Irak’ın kuzeyinde temaslarda bulunmuştu. Kalın, Erbil’de KDP Lideri Mesut Barzani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Güvenlik Konseyi yetkilileri ile bir araya gelmiş ve bölgenin terörden arındırılması konusu masaya yatırılmıştı.

YARIN MECLİS'TE

MİT Başkanı Kalın, Bağdat’taki temaslarının ardından  yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile buluşacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunulacak. Komisyonun Meclis tatili öncesi kurulması, çalışmalara ise eylül veya ekim ayında başlanması üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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