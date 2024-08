MİT kriptoloji sorularının cevabını paylaştı! Ortaya çıkan mesaj duygulandırdı

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı, mayıs ayında yayınladığı örnek kriptoloji sorularının şifrelerini paylaştı. Şifreli metinde gizlenen mesajın "MİT vatan için her an her yerde" olduğu belirlendi.