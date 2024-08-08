Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MİT kriptoloji sorularının cevabını paylaştı! Ortaya çıkan mesaj duygulandırdı

MİT kriptoloji sorularının cevabını paylaştı! Ortaya çıkan mesaj duygulandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT kriptoloji sorularının cevabını paylaştı! Ortaya çıkan mesaj duygulandırdı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı, mayıs ayında yayınladığı örnek kriptoloji sorularının şifrelerini paylaştı. Şifreli metinde gizlenen mesajın "MİT vatan için her an her yerde" olduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı. İnternet sitesinde, daha önce yayımlanan klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun cevaplarına yer verildi.

GİZLENEN MESAJDA "MİT" DETAYI

Soruların cevaplama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, "Vatan için her an her yerde" mesajı öne çıktı. Diğer bir soruda şifreli metinde gizlenen mesaj, "MİT vatan için her an her yerde" oldu.

MİT kriptoloji sorularının cevabını paylaştı! Ortaya çıkan mesaj duygulandırdı - 1. Resim

Sorular arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı. Atatürk'ün şifrelenmiş sözleri, Vigenere şifreleme aşamaları takip edilerek, şu şekilde çözüldü: "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Oyuncu Gülsim Ali Instagram yasağını ‘detoks’ olarak değerlendirdi, yorumuyla tepki çekti40 derecenin altında restorasyona devam edildi! Gaziantep Kalesi ziyarete hazırlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEM Otoyolu'nda tır, otomobil ve 2 otobüs birbirine girdi: 15 yaralı - GündemTır, otomobil ve 2 otobüs birbirine girdiMerve Ateş 6 Şubat felaketinin kayıplarındandı... 18 ay sonra gelen acı haber kahretti - GündemKahreden haber 18 ay sonra geldiEstetik operasyonunda hayatını kaybeden Manolya Oktay'ın ölüm nedeni belli oldu! - GündemManolya öldüğüyle kaldı!CHP'li belediyede atama skandalı! Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı akrabalarını müdür yapmış - GündemCHP'li başkan akrabalarını müdür yapmışAdana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde - GündemAdana'da geri dönüşüm fabrikasında yangınAK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var - GündemAK Parti'de 4 isim değişti
Sonraki Haber Yükleniyor...