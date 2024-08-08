Oyuncu Gülsim Ali Instagram yasağını ‘detoks’ olarak değerlendirdi, yorumuyla tepki çekti

Türkiye'de 6 gündür Instagram'a erişim kapalı. Gönül Dağı dizisinde Gönül Dağı’nda üstlendiği Dilek karakteriyle adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan’a Instagram yasağı hakkında fikri soruldu. Erişim engelini ‘detoks imkanı’ olarak değerlendiren İlhan’a sosyal medyada tepki yağdı.

Tahran'da suikast sonucu şehit olan Hamas lideri Heniyye için attıkları paylaşımları kaldıran Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla sosyal medya platformuna erişimi engellemişti.

BTK kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirilmişti. Platformun ne zaman açılacağına ilişkin henüz net bir bilgi yok.

DETOKS İMKANI OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Konu gündemdeki yerini korurken, oyuncu Gülsim Ali’ye Instagram yasağı ile ilgili ne düşündüğü soruldu.

Yurt dışından yeni döndüğünü belirten Gülsim Ali, yasakla ilgili bir sıkıntı yaşamadığını belirterek “Şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için... Daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi. Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı. O yüzden biraz dinlenmek güzel, hepimiz için bence bir dinleneceğiz” dedi.

GÜLSİM ALİ TEPKİ ÇEKTİ

Instagram’a getirilen erişim engelini ‘detoks fırsatı’ olarak değerlendiren Gülsim Ali İlhan’a tepkiler gecikmedi. Kullanıcılardan “Detoks istiyorsan hesabını dondurabilirsin” , “Konuyu detoksa bağlaması ilginç” , “Instagram sansür uyguluyor, Gazze ve Heniyye ile ilgili paylaşımları kaldırıyor, senin anladığın bu mu” tarzında yorumlar geldi.