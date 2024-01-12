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    MİT, PKK'nın üst düzey ismini yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    MİT, PKK/KCK sözde sorumlularından Fırat kod Serhat Bal’ı yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Örgüt üyesinin Avrupa’ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalandığı bildirildi.

    MİT, PKK&#039;nın üst düzey ismini yurt dışında yakalayıp Türkiye&#039;ye getirdi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ulusal güvenliğe tehdit oluşturan teröre karşı amansız bir mücadele yürütülüyor. Bu kapsamda terör örgütlerine yurt içinde ve sınır ötesinde hayat alanı tanınmıyor. Son olarak güvenlik güçleri terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu için düğmeye bastı. 

    Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından Fırat kod Serhat BAL'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Serhat BAL, Avrupa'ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalandı.

    PKK'LI TERÖRİST AVRUPA'YA GİDEMEDİ

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat BAL'ın saklandığı yeri tespit etti.

    Serhat BAL, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edildi. BAL, Ortadoğu'da bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi.

    MİT, PKK'nın üst düzey ismini yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirdi

    SERHAT BAL KİMDİR?

    PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Fırat kod Serhat BAL, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranmaktaydı.

    Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından Fırat kod Serhat Bal’ı yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Serhat Bal, Avrupa’ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalandı.

    MİT, PKK'nın üst düzey ismini yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirdi

    TERÖRLE MÜCADELEDE 'BUL-YOK ET' KONSEPTİ

    Türkiye, terörle mücadele konusunda son yıllarda konsept değişikliğine gitti. Artık saldırı beklenmiyor, terör kaynağında bulunup yok ediliyor. Güvenlik güçleri ulusal güvenliğe risk teşkil eden terör örgütlerine yurt içinde ve sınır ötesinde darbe üstüne darbe vuruyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü mensuplarını dünyanın neresinde olursa olsun yakalayıp getirerek adelate teslim ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > MİT, PKK'nın üst düzey ismini yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirdi
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