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    MİT'ten Süleymaniye’de operasyon, Sadık Şeyh Ahmet öldürüldü!

    MİT'in saha ajanları Irak'ın Süleymaniye bölgesinde harekete geçti. Türkiye'ye yönelik eylem planladığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi.

    MİT&#039;ten Süleymaniye’de operasyon, Sadık Şeyh Ahmet öldürüldü!
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK'nın kökünü kazımaya devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar kararlılıkla sürerken, örgüt üyeleri tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

    EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Irak Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye’ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi. MİT’in saha ajanları Irak’ta PKK/KCK’nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet’in yerini belirledi. MİT'in nokta operasyonuyla Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi.

    ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARI İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORDU

    Suriye’de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye’ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye’ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye’de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Mit
    Haberler > Gündem > MİT'ten Süleymaniye’de operasyon, Sadık Şeyh Ahmet öldürüldü!
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