MİT’e ihbar yağdı! Bir yılda 118 bin 683 başvuru yapıldı

Millî İstihbarat Teşkilatına çeşitli konularda yardımcı olmak için başvuranların sayısı bir yılda 120 bine dayandı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesi üzerinden kuruma bilgi ileten kişi sayısını açıkladı. Bu doğrultuda son bir senede MİT’e çeşitli konularda yardımcı olmak için başvuranların sayısı 120 bine dayandı.

MİT’in internet sitesinde yer alan verilere göre, Haziran 2023 ile Mayıs 2024 arasında çeşitli alanlarda ‘MİT’e yardımcı’ olmak amacıyla 118 bin 683 başvuru yapıldı. En fazla başvuru 29 bin 770 ile geçen yıl eylül ayında gerçekleşti. MİT’e istihbarat sağlayarak katkıda bulunanlarla ilgili son bir yıldaki verilerin dağılımı şöyle sıralandı:

Haziran 2023’te 10 bin 903, temmuzda 7 bin 193, ağustosta 11 bin 291, eylülde 29 bin 770, ekimde 9 bin 781, kasımda 4 bin 927, aralıkta 5 bin 69, Ocak 2024’te 6 bin 714, şubatta 5 bin 490, martta 6 bin 924, nisanda 9 bin 978, mayıs ayında 10 bin 643.

"ÇABANIZ TÜRKİYE İÇİN HAYATİ OLABİLİR"

MİT’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bilgi verenlerin kimliği ve verilen bilgi son derece yüksek güvenlikli şekilde internetten alınıyor ve bilgi verenlerin kimliğinin korunmasına özen gösteriliyor. Sitedeki duyuruda “Bildikleriniz, gördükleriniz, duyduklarınız ülkemiz açısından çok önemli olabilir. Elbette istihbarat faaliyeti bizim işimizdir. Fakat millî güvenliğimiz yalnızca kolektif bir çabayla tesis edilebilir. İşte bu noktada çabanız Türkiye için hayati olabilir. Ulusal güvenliğimize zarar verebilecek, tehdit oluşturabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz, bunu bizimle paylaşmanızı dileriz” deniliyor.

ELEMEYE TABİ TUTULUYOR

MİT’e yapılan başvurular bir elemeye ve değerlendirmeye tabi tutuluyor. İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından operasyonlar düzenleniyor.