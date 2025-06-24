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Mitingi dondurma yiyerek izlemişti: CHP'li başkan eleştirilere cevap verdi! "Olduğum gibi davranmaya devam edeceğim"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mitingi dondurma yiyerek izlemişti: CHP&#039;li başkan eleştirilere cevap verdi! &quot;Olduğum gibi davranmaya devam edeceğim&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin Tekirdağ mitinginde ayaktaki vatandaşların önünde, elinde dondurmayla oturan Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu tepki toplamıştı. Başoğlu eleştirilere cevap verip "Tuncer Başoğlu olarak kendimi kalıplara sokma çabasına girmeden olduğum gibi davranmaya ve halkın içine çıkamayan siyasetçilere inat halkımla iç içe olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün, Tekirdağ Süleymanpaşa'da miting düzenledi. Mitingde konuşulanlardan çok Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu dikkat çekti. 

Başoğlu'nun ayakta bekleyen vatandaşların önünde sergilediği rahat tavırlar ve dondurma yemesi tepki toplamıştı. Sosyal medya kullanıcıları eleştiri oklarının hedefine Başoğlu'nu oturtmuştu. 

"AĞIR BİR AMELİYAT GEÇİRDİM"

Başkan Başoğlu, bu eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. 10 saniyelik görüntü üzerinden kendisinin hedef alındığını söyleyen Başkan, şunları söyledi:

"Dün partimizin Tekirdağ'da gerçekleştirdiği mitingde basına yansıyan 10 saniyelik görüntüm üzerinden beni ve partimi hedef alan paylaşımlar yapıldığını üzülerek takip ediyorum.

2 ay önce diz kapağımdan ağır bir ameliyat geçirdim ve rapor sürem dahi dolmadan görevimin başına geçtim.

6 ay boyunca dizimi yormamam konusunda doktorumun tavsiyesini dahi dinlemeden sürekli sahada olmayı tercih ettim.

Dün miting başlamadan 3 saat önce alana geldim ve halkımızın sıkıntılarını dinleyerek dertleşerek vakit geçirdim.

"DONDURMAYI ESNAF İKRAM ETTİ"

Yorulduğum ve dizimde ağrı hissettiğim bir an ise orada bulunan dondurmacı esnafımızın ikramını ve dinlenme talebini kabul ettim.

Basına yansıyan görüntü esnasında miting henüz başlamamıştı. Beni tanıyanlar protokolden hoşlanmadığımı bundan önceki görevlerimde olduğu gibi belediye başkanlığımda da halkla iç içe günlük hayatıma devam ettiğimi bilirler.

Tüm bu hakikatleri kamuoyunun dikkatine sunuyor; Tuncer Başoğlu olarak kendimi kalıplara sokma çabasına girmeden olduğum gibi davranmaya ve halkın içine çıkamayan siyasetçilere inat halkımla iç içe olmaya devam edeceğim"

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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