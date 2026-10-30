MİT’ten Horasan’da DEAŞ’a nokta operasyon! Abdullah kod adlı Uğur Bahadır Türkiye’ye getirildi

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti bünyesinde faaliyet yürüten Abdullah kod adlı terörist Uğur Bahadır, MİT tarafından Afganistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ’a ait birçok kampta farklı görevler yürüttüğünü itiraf eden terörist, örgüte 2024 yılında Abu Yasir Al Turki kod adlı terörist Özgür Altun aracılığıyla katıldığını söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın Horasan Vilayeti’ne yönelik nokta bir operasyona imza attı. DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten Abdullah kod adlı Uğur Bahadır’ın izini süren MİT, DEAŞ’lı teröristin Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığını tespit etti.

FARKLI KAMPLARDA FARKLI GÖREVLER

Terörist Bahadır’ın Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek DEAŞ adına verilen görevleri icra ettiği belirlendi. Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ’a ait birçok kampta farklı görevler yürüttüğü öğrenildi.

Uğur Bahadır

AFGANİSTAN’DA YAKALANDI

MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda, DEAŞ’lı Abdullah kod adlı Uğur Bahadır’a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Abdullah kod adlı Uğur Bahadır ifadesinde; Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimlere, DEAŞ adına kendisine verilen görevlere, DEAŞ’ın Afganistan-Pakistan alanında yürüttüğü örgütsel faaliyetlere, ilişkin bilgileri verdi.

ÖZGÜR ALTUN ÖRGÜYE YÖNLENDİRMİŞ

DEAŞ’lı terörist Uğur Bahadır, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek 2024 yılında örgüt bünyesine katıldı. Bahadır’ı örgüte yönlendiren Türk kökenli şahıs ise 2025 yılının başında yakalanan Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun’du. Altun’un DEAŞ tarafından tebliğ edilen görevleri icra ettiği, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynadığı biliniyordu. Ayrıca, terörist Bahadır, 2026’nın başında yakalanan DEAŞ bünyesinde medya biriminde faaliyet yürüten Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı ile Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ediyordu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala