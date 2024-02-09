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    • MİT'ten nokta atışı operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    MİT&#039;ten nokta atışı operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
    MİT, Suriye, PKK, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    MİT, Suriye’de TSK birliklerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiği Ahmet Al Hac Ömer’i yakaladı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat desteğiyle yakalandı.

    BOMBA DÜZENEĞİ KURMAK İÇİN EĞİTİLMİŞ

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitilen terörist Ömer'in, 2022-2023 yılları arasında Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

    SUİKASTLARDA KULANILAN EYP ELE GEÇİRİLDİ

    TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı askeri polis tarafından gözaltına alındı. Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.
     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MİTSuriyePKK
    Haberler > Gündem > MİT'ten nokta atışı operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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