MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

11 Aralık 2023 10:51 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:57

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı, peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilen "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.