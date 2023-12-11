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    MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

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    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
    MİT&#039;ten nokta operasyon! PKK&#039;nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi
    Mi̇t, Terörist, Pkk

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından 'Ruken Zilan' kod adlı terörist Zeynep Sevim'i etkisiz hale getirdi.

    Milli İstihbarat Teşkilatı, peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilen "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

    ÖRGÜTE 2014'TE KATILDI

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

    PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    KARDEŞİ 2012'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

    MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

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