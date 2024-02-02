Mossad’a bir darbe daha! MİT, İsrail istihbaratına gizli bilgi satan 7 kişiyi yakaladı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Şubat 2024 09:57 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 10:22 - Güncelleme:

Mossad, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye'deki Mossad ajanlarına operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Aralık 2022'de özel dedektif ve taktik elemanları yakalanan Mossad'ın para karşılığında gizli bilgi satan ajanları da yakayı ele verdi. MİT ve Emniyet'in İstanbul ve İzmir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.