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    • Mossad’a bir darbe daha! MİT, İsrail istihbaratına gizli bilgi satan 7 kişiyi yakaladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Mossad’a bir darbe daha! MİT, İsrail istihbaratına gizli bilgi satan 7 kişiyi yakaladı
    Mossad, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'deki Mossad ajanlarına operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Aralık 2022'de özel dedektif ve taktik elemanları yakalanan Mossad'ın para karşılığında gizli bilgi satan ajanları da yakayı ele verdi. MİT ve Emniyet'in İstanbul ve İzmir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

    ÖZEL DEDEKTİFLERLE BİLGİLERİ SATTILAR

    Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

    Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla Mossad'a sattığı tespit edildi.

    MİT VE EMNİYET ADIM ADIM TAKİP ETTİ

    Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

    MİT, Aralık 2022'de Mossad'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Mossad
    Haberler > Gündem > Mossad’a bir darbe daha! MİT, İsrail istihbaratına gizli bilgi satan 7 kişiyi yakaladı
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