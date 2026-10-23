MSB, Doha’daki imzayı değerlendirdi: Dört ülkeden beş hedef

Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan’ın imzaladığı Bedir Mutabakatı ile stratejik ortaklıkların kurulması, ortak üretimin geliştirilmesi, savunma projelerinin yürütülmesi, AR-GE’nin artırılması ve tedarikin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Millî Savunma Bakanlığı (MSB), basını bilgilendirme toplantısını “Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması” (BIMDTC-2026) kapsamında Sincan Temelli’deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı’nda düzenledi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan bakanlık, Türkiye’nin güvenlik öncelikleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların ayrıntılarını paylaştı. Bakanlık, salı günü Meclis Dışişleri Komisyonunda görüşülmesine başlanacak olan Mekke Anlaşması’nın ardından Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakatı ile savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti. MSB, mutabakatla dört ülke arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenirken iş birliğinin bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

EUROFIGHTER’DA YENİ AŞAMA

Türk Hava Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Katar’dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan bakanlık, Doha tarafından taslak eğitim programı ve satış sözleşmesinin hazırlanarak Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğinin altını çizdi.

AB’YE LİBYA CEVABI

MSB, Libya Temsilciler Meclisi’nin Deniz Yetki Alanları Mutabakatının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, AB ve Yunanistan’ın tepkilerine “Üçüncü tarafların değerlendirmeleri mutabakatın hukuki geçerliliğini ortadan kaldıramaz” cevabını verdi.

MSB’NİN BÜTÇESİ ARTIRILDI

Bölgede yaşanan gelişmeler ve değişen güvenlik ortamı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarının süratle karşılanması ve savunma kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesi amacıyla MSB’nin 2027 yılı bütçe ödeneği artırıldı.

YURT DIŞINA YENİ KOMUTAN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında görev yapan birlik ve unsurlarının sevk ve idaresinde etkinliğin artırılması amacıyla yeni bir yapılanmaya gidildi. Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde teşkil edilen Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlığına (UMSK) Korgeneral Sebahattin Kılınç atandı.

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