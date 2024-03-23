Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Abdulkadir AKINCI, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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