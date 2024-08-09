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MSB duyurdu! 1 PKK'lı terörist teslim oldu

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MSB duyurdu! 1 PKK&#039;lı terörist teslim oldu

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu. 

MSB, barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakolu’na teslim olduğunu bildirdi. Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerine yer verildi.

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