MSB duyurdu! 73 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan yılbaşından bu yana ise 1725 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda verilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 73’ü son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1725 teröristi etkisiz hale getirdi.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.

HUDUT GÜVENLİĞİ: 529 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 529 şahıs yakalandı, 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336’ya yükseldi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 oldu.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ/ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetleri, yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Faaliyetler ve tarihleri için şu bilgilendirme yapıldı:

Moğolistan’da KHAAN QUEST, İzmir’de Yıldırım Seferberlik, Doğu Akdeniz’de TURGUTREİS-10 tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait HUNAIN korveti tarafından 06-09 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’e, 11-12 Ağustos tarihlerinde Aksaz’a, Kanada Deniz Kuvvetleri unsuru CHARLOTTETOWN tarafından ise 09-11 Ağustos tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri yapıldı.

TCG BURGAZADA gemisi, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle Köstence/Romanya’ya liman ziyareti gerçekleştirdi.

Diğer yandan, Japonya Deniz Harp Okulu öğrencilerinin açık deniz eğitim seyri ve Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı dolayısıyla, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri unsuru KASHIMA ve SHIMAKAZE gemileri tarafından 09-12 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştirildi.

TCG BAYRAKTAR gemisi 14 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında icra edilen Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimleri kapsamında, İspanya’nın ardından 10-12 Ağustos tarihleri arasında Livorno/İtalya’ya liman ziyareti yaptı.

Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO korveti tarafından, 16 Ağustos-03 Eylül tarihleri arasında Mersin’e liman ziyareti gerçekleştirilecek.

Japonya’dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korveti, Umman ve Cibuti’ye liman ziyareti gerçekleştirdi. Korvet 13 Ağustos’ta bir sonraki liman olan Mısır’a seyre başladı, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Mısır’ın İskenderiye limanını ziyaret edecek.

136 günlük seyrini 21 Ağustos’ta tamamlayacak olan gemi için Foça limanında karşılama töreni düzenlenecek.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 08 Ağustos’ta Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine 2 adet F-16 ve bir tanker uçağı ile katılım sağlandı.