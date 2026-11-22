Millî Savunma Bakanlığı, İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün 21 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yaşar Güler yayımladığı taziye mesajında şehide rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

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İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün, 21 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan taziye mesajında, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Yalın Gergün için başsağlığı dileklerini iletti.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Kahraman silah arkadaşımız, silah kazası sonucu 21 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

MSB duyurdu: İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün şehit oldu

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