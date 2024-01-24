MSB duyurdu: PKK ile mücadele devam ediyor! 3 terörist daha etkisiz

24 Ocak 2024 11:07 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 11:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak da Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

'EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR...'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB, şu açıklamayı yaptı:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"