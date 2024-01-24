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    MSB duyurdu: PKK ile mücadele devam ediyor! 3 terörist daha etkisiz

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

    MSB duyurdu: PKK ile mücadele devam ediyor! 3 terörist daha etkisiz
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak da Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    'EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR...'

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB, şu açıklamayı yaptı:

    "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

    Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Milli Savunma Bakanlığı
    Haberler > Gündem > MSB duyurdu: PKK ile mücadele devam ediyor! 3 terörist daha etkisiz
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