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MSB duyurdu: PKK ile mücadele devam ediyor! 3 terörist daha etkisiz
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Çağla Çağlar
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak da Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
'EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR...'
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB, şu açıklamayı yaptı:
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi