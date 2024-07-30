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MSB duyurdu! PKK'lı terörist teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 1 PKK'lı teröristin Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 27 Temmuz'da Irak'ın kuzeyinde Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini duyurarak terör örgütü PKK'ya ait 25 hedefin imha edildiğini belirtmişti.

PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Bunun üzerine bölgede teröristler bir bir teslim olmaya başladı. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu. MSB haberi şöyle duyurdu:

"TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAKTIR"

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

Düzenleyen:  - Gündem
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