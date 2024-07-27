Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 25 hedef imha edildi
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. MSB, terör örgütü PKK'ya ait 25 hedefin imha edildiğini bildirdi.
Mehmetçik, sınır ötesi harekatlar ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Bugün 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getiren Türk askeri, Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyona daha imza attı. Türk savaş uçakları, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör örgütüne ait 25 hedefi imha etti.
"Pençelerimizle teröristlerin inlerini paramparça ediyoruz!" notuyla aktarılan operasyonda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem