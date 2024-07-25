Türkiye'den Suriye'deki PKK unsurlarına hava savunma sistemi gönderen ABD'ye sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger Hava Savunma Sistemi göndermesine tepki gösterdi. Terör örgütü PKK'yı beslemeye devam eden ABD'yi hedef alan açıklamada, "Müttefikimizden beklentimiz, daha önce DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı. Son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirildi.

Yılbaşından bu yana Irak'ta 726 ve Suriye’nin kuzeyinde 795 terörist etkisiz hale getirilirken toplam sayı 1521 oldu. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.

Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. MSB'den yapılan açıklamada, 19 Temmuz’da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a bir kez daha baş sağlığı dilendi.

HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENEN KİŞİ SAYISI 66 BİN 59

Son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 102 oldu. Son bir haftada engellenen 834 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 66 bin 59’a ulaştı.

"İSRAİL BMGK KARARINA RAĞMEN GAZZE'DE İNSANLIK DIŞI KATLİAMLARINA DEVAM EDİYOR"

MSB İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin de açıklama yaptı:

"İsrail, uluslararası toplumun tüm çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararına rağmen Gazze’de insanlık dışı katliamlarına devam etmektedir. İsrail’in süregiden saldırıları ve İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklamaları Gazze’de devam eden çatışmaların bölgesel savaşa dönüşme ve yeni felaketlere yol açma riskini artırıyor. İsrail uçaklarının Yemen’e gerçekleştirdiği hava saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik bölgesel barış ve istikrarı tehdit eediyor. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun gereğidir. Nitekim, Uluslararası Adalet Divanı da son Kararında Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur."

6 ADET F-16 UÇAĞI KATAR'A İNTİKAL EDECEK

Kara Kuvvetlerince yapılan çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla ortak bilgi, tecrübe ve yetenek paylaşımının Deniz ve Hava unsurlarınca da gerçekleştirilmesi amacıyla; Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilen Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları kapsamında; Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi (TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI) için 26 Temmuz’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uğurlama töreni yapılacak Hava Unsur Komutanlığı için de 30 Temmuz’da 6 adet F-16 uçağı Katar’a intikal edecek.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve millî savunma sanayimizle Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır." denildi. T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Sabit Kanatlı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (BAHA) muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile BOTAŞ arasında “Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi” üretilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

İTALYAN GEMİSİNİN EGE DENİZİ'NDEKİ FAALİYETLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Ege'nin güneyinde Türk deniz yetki alanına girmeye çalışan bir İtalyan gemisiyle ilgili gerginlik yaşandığına ilişkin haberleri değerlendirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan tarafından 21 Temmuz tarihinde İtalyan bayraklı R/V IEVOLI RELLUME Kablo döşeme gemisinin icra edeceği faaliyetlere ilişkin bir kısmı Deniz Yeki Alanlarımıza giren seyir duyuruları yayınlanmıştır. Konuyla ilgili olarak tarafımızdan derhal itiraz nitelikli seyir duyuruları yayınlanmış ve Deniz Yetki Alanlarımıza giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir. 22 Temmuzda söz konusu gemi Deniz Yetki Alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır. Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir. Deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ediyoruz."

"TSK'YA YÖNELİK İDDİALAR ASILSIZDIR"

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin baldızı Shanaz İbrahim Ahmed'in "TSK'nın operasyonları sivil halka zarar veriyor" şeklindeki sözlerine de cevap verdi.

TSK'ya yönelik söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Bu açıklama ve ithamların, Irak’ın genelini yansıtmadığı açıktır. Kaldı ki Irak tarafı da PKK’yı yasaklı örgüt olarak ilan etmiştir. Ülkemiz kardeş Irak ile bu türden asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmemektedir. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadeledir. Irak’ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. ‘Terör’ kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SURİYE'YE AVENGER STİNGER HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NAKLİ

Bakanlık kaynakları, ABD’nin Suriye’ye Avenger Stinger Hava Savunma Sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/YPG’ye verdiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti:

"TSK, savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. ABD, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger Stinger Hava Savunma Sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz ABD'den beklentimiz, daha önce DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir."

M4 KARAYOLUNDA RUSYA İLE ORTAK DEVRİYELER

Bakanlık kaynakları, İdlib’deki M4 karayolunda Rusya ile yeniden ortak devriyelerin başlayıp başlamayacağına dair soruya da şu cevabı verdi: Bölgenin barış ve huzura kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü girişimde bulunmaktadır ve gelecekte de bulunmaya devam edecektir. Bu kapsamda, M4 karayolunun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz. Bu konuda muhataplar ile görüşmeler sürmektedir. Türkiye, bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir."