MSB kaynakları, Suriye’deki olayları değerlendirdi: O provokasyona 2 bin kişi katıldı

“Suriye’deki harekât bölgelerinde 5,5 milyon sivil yaşarken, söz konusu olaylara sadece 2 bin kişi karıştı, ancak bütün Suriye halkı Türkiye’ye karşıymış gibi algı oluşturulmak istendi.”

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Ankara-Şam hattından gelen normalleşme açıklamaları sonrasında Suriye’nin kuzeyinde yaşanan olayların yakından takip edildiğini ifade etti. Türkiye’nin hassasiyetleri bilindiği için sosyal medyada özellikle bayrak yakma görüntüsünün kullanıldığına dikkati çeken kaynaklar, şunları kaydetti:

Gerekli tedbirler alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. O gün yaşanan olaylar bittikten ve Suriye Millî Ordusu tarafından kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapıldı. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz ediyor.

İLAVE BİRLİK GÖNDERMEDİK

Şu an Suriye harekât alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yok. Türk halkının hassasiyetlerini etkileyen görüntüler özellikle kullanıldı. Olaylar TSK’nın harekât bölgelerine yakın değil. Harekât bölgelerinde herhangi bir tedbir almamızı gerektiren bir durum cereyan etmedi, ilave birlik göndermedik. O bölgelerde 5,5 milyon sivil Suriyeli yaşarken, söz konusu olaylara sadece 2 bin kişi karıştı, ancak bütün Suriye halkı Türkiye’ye karşıymış gibi algı oluşturulmak istendi.

ŞAM İLE GÖRÜŞME SÜRECEK

Olayların Türkiye-Suriye normalleşme söylemlerinin sonrasında çıktığına dikkati çeken MSB kaynakları, daha önce Moskova’da Türkiye ve Suriye’den istihbarat örgütleri ve MSB yetkilerinin katılımı ile siyasi ve askerî görüşmeler yapıldığını hatırlattı, söz konusu görüşmelerin devamının yapılması konusunda da bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

TASARRUF TEDBİRLERİ

Tasarruf tedbirleri dâhilinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının millî bayramlarda gerçekleştirdiği gösterilerin iptal edileceğine dair iddiaları değerlendiren kaynaklar “Yurt dışı hava gösterileri mevcut programda planlandığı gibi icra edilecek. Yurt içinde millî bayramlar haricinde uçuşlar icra edilmeyecek” diye konuştu. Öte yandan bakanlık kaynakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini kapsamında, 115 bin 883 adayın başvurusunun alındığını sürecin devam ettiğini ifade ederek, bu rakamın talebin neredeyse beş katına tekabül ettiğini kaydetti.