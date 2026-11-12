Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialara Milli Savunma Bakanlığı’ndan cevap geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız, Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunuyor. İddialar gerçeği yansıtmıyor” denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Aktürk, terörle mücadele, hudut güvenliği, NATO faaliyetleri ve savunma sanayiindeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

“15 BİN ASKER İDDİASI GERÇEK DEĞİL”

Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, şöyle denildi:

Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

SAVARONA

Bakanlık açıklamasında yer alan diğer önemli konu başlıkları ise şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Sayın Emine Erdoğan'ın destekleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilen kapsamlı bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarının ardından donanmamıza yeniden kazandırılan Savarona, uygulamalı deniz eğitimlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin tanıtılması, denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması amacıyla kullanılmaktadır.

MSB’den ‘Somali’ye 15 bin asker gönderilecek’ iddiasına cevap: Gerçek değil

1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

MSB’den ‘Somali’ye 15 bin asker gönderilecek’ iddiasına cevap: Gerçek değil

15 BİN 846 ŞAHIS YAKALANDI

1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş, engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896'ya ulaşmıştır.

NATO EDGE 2026

Genelkurmay Başkanlığımızın koordinatörlüğünde, NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları ile savunma sanayisi ve NATO arasındaki iş birliği imkânlarının ele alınacağı, 30'u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılımıyla gerçekleştirilecek ‘NATO EDGE 2026' faaliyeti, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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