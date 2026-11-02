Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Muğla depremi sonrası Uşak uyarısı! 55 yıllık deprem geçmişine dikkat çekti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Muğla depremi sonrası Uşak uyarısı! 55 yıllık deprem geçmişine dikkat çekti
Başlık ResmiMuğla depremi sonrası Uşak uyarısı! 55 yıllık deprem geçmişine dikkat çekti

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Girit-Rodos deprem kuşağından Batı Anadolu'ya uzanan tektonik bağlantıya işaret eden Bektaş, Uşak Fay Bloğu'ndaki geçmiş depremleri hatırlatarak bölgedeki gerilme aktarımına dikkat çekti.

Kaydet
|
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Batı Anadolu'daki tektonik hareketliliği yeniden gündeme getirdi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Girit-Rodos deprem kuşağı ile Batı Anadolu'daki fay sistemleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Bektaş, söz konusu depremin yalnızca Ege'deki sismik hareketlilik açısından değil, bölgedeki gerilmenin Batı Anadolu'ya aktarılması bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Muğla
GÜNDEM

Muğla'da şiddetli deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

GİRİT-RODOS'TAN UŞAK'A UZANAN TEKTONİK ZİNCİR

Girit-Rodos hattındaki dalma-batma hareketlerinin Batı Anadolu'daki genişlemeli tektoniği etkilediğini ifade eden Bektaş, Muğla açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin bu tektonik sistem içerisindeki hareketliliğe işaret ettiğini kaydetti.

Muğla depremi sonrası Uşak uyarısı! 55 yıllık deprem geçmişine dikkat çekti
Başlık ResmiMuğla depremi sonrası Uşak uyarısı! 55 yıllık deprem geçmişine dikkat çekti

1970 GEDİZ DEPREMİNİ HATIRLATTI

Paylaşımında Uşak ve çevresindeki fay kümesine de dikkat çeken Bektaş, 1970-2025 yılları arasında bölgede 6 ile 7 büyüklüğü arasında 6 yıkıcı deprem meydana geldiğini öne sürdü.

Bu depremler arasında 1970 yılında yaşanan 7,1 büyüklüğündeki Gediz depremini örnek gösteren Bektaş, Uşak Fay Bloğu'ndaki sismik hareketliliğin ve gerilme aktarımının önemine dikkat çekti.

Bektaş, Girit-Rodos deprem kuşağından Batı Anadolu'ya uzanan tektonik bağlantının yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek Muğla için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.