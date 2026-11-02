Muğla depremi sonrası Uşak uyarısı! 55 yıllık deprem geçmişine dikkat çekti

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Girit-Rodos deprem kuşağından Batı Anadolu'ya uzanan tektonik bağlantıya işaret eden Bektaş, Uşak Fay Bloğu'ndaki geçmiş depremleri hatırlatarak bölgedeki gerilme aktarımına dikkat çekti.

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Batı Anadolu'daki tektonik hareketliliği yeniden gündeme getirdi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Girit-Rodos deprem kuşağı ile Batı Anadolu'daki fay sistemleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Bektaş, söz konusu depremin yalnızca Ege'deki sismik hareketlilik açısından değil, bölgedeki gerilmenin Batı Anadolu'ya aktarılması bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

GİRİT-RODOS'TAN UŞAK'A UZANAN TEKTONİK ZİNCİR

Girit-Rodos hattındaki dalma-batma hareketlerinin Batı Anadolu'daki genişlemeli tektoniği etkilediğini ifade eden Bektaş, Muğla açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin bu tektonik sistem içerisindeki hareketliliğe işaret ettiğini kaydetti.

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1970 GEDİZ DEPREMİNİ HATIRLATTI

Paylaşımında Uşak ve çevresindeki fay kümesine de dikkat çeken Bektaş, 1970-2025 yılları arasında bölgede 6 ile 7 büyüklüğü arasında 6 yıkıcı deprem meydana geldiğini öne sürdü.

Bu depremler arasında 1970 yılında yaşanan 7,1 büyüklüğündeki Gediz depremini örnek gösteren Bektaş, Uşak Fay Bloğu'ndaki sismik hareketliliğin ve gerilme aktarımının önemine dikkat çekti.

Bektaş, Girit-Rodos deprem kuşağından Batı Anadolu'ya uzanan tektonik bağlantının yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek Muğla için geçmiş olsun dileklerini iletti.

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