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Muğla'nın Milas ilçesinde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Sıcak hava yangınları da beraberinde getiriyor. Alevler bugün Muğla'nın Milas ilçesinde yükseldi. 

İlçenin Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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