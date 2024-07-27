Muğla'nın Milas ilçesinde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.