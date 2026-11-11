Mühendis iş korkusuyla tehlikeyi bildirmiyor: Maaşını havuzdan alırsa sıkıntı çözülür
Madenlerdeki mühendislerin, işten atılma korkusuyla tehlikeyi haber vermediğini belirten Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel “Bunlar ücretlerini oluşturulacak havuzdan almalı” önerisini getirdi.
Maden ocaklarında tehlikeyi tespit edip kayda geçirmekle görevli mühendisin, denetlediği işveren tarafından görevden alınabilmesi, Sayıştay raporuna girdi.
Raporda “Denetim görevini ifa eden görevlinin, denetlediği kişi tarafından, her an görevden alınabilecek durumda olması denetim görevinin doğasına uygun düşmemektedir” denildi.
Raporu gazetemize değerlendiren TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, ocakta gördüğü eksiklikleri kayda geçirmek isteyen meslektaşlarının işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Yüksel, “‘Bunları deftere yazmayacaksın’ diye telkinde bulunuluyor. Kimi zaman işten çıkarmayla tehdit ediliyor, kimi zaman da bu işten çıkarmaya dönüşüyor” dedi.
“Mühendis ücretini oluşturulacak havuzdan almalı” diyen Yüksel’in tavsiyesine göre ruhsat sahibi, çalışacağı mühendisi seçerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne bildirecek. Mühendisin ücretini de açılacak hesaba ruhsat sahibi yatıracak, maaşı buradan devlet ödeyecek. Böylece maliyeti yine işletme karşılayacak. Ayhan Yüksel, 30 yıldır dile getirdikleri talepleri, görüş isteyen Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ilettiklerini bildirdi.