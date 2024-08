Muhtar bile olamayacaktı... Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor

2001 yılında siyaset sahnesine çıkan AK Parti, 10’dan fazla askerî, yargı ve bürokratik darbeye maruz kaldı. “Muhtar bile olamaz” dedikleri Erdoğan, her darbeden güçlenerek çıkmayı başardı.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti 23. yaşını kutluyor. Yarın parti genel merkezinde ve 81 ilde eş zamanlı kutlama yapacak olan AK Parti, kurulduğu günden bu yana sayısız seçim zaferi kazandı, birçok badireler atlattı.

“Aydınlığa açık, karanlığa kapalı” sloganıyla çıkılan yolda 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi başta olmak üzere, 367 krizi, e-Muhtıra, kapatma davası, 7 Şubat MİT krizi, Gezi ve 17-25 Aralık darbe girişimleri gibi pek çok zorlu süreçten geçildi.

“DAHA DA HIRSLANDIK”

Kurulduğu ilk günden beri Erdoğan’ı yalnız bırakmayan ve partinin kuruluş aşamasının her anında yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, o günleri şöyle anlattı: Siirt’te yaptığı konuşma nedeniyle açılan dava Erdoğan’ın siyaseten yasaklanması için açılmıştı. Yargıtay, 312’den hüküm giydiği için partiden ihracını bile istedi. ‘Muhtar bile olamaz’ manşetleri atıldı. Bu gibi hadiseleri biz hiç umursamadık. Bunlar bizim hareketimizin gücünü, cesaretimizi, enerjimizi hiç eksiltmedi, aksine bizi daha da hırslandırdı.

“KADINLAR HEP YANINDAYDI”

Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise kadınların AK Parti’nin 23 yıllık hikâyesinde, her zaman Erdoğan’ın yol arkadaşı olduğunu söyledi. Keşir “Devrim niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Hem kadını hem aileyi güçlendiren politikaları hayata geçirdik” dedi.

Dönemlerinde Türkiye’nin her alanda geliştiğine dikkati çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da “Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla taçlandıran AK Parti’mizin 23. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. AK Parti, her alanda kalkınma anlayışıyla, hedefleriyle ve iddiasıyla yerelden ulusala, ulusaldan küresele uzanan bir başarı hikâyesidir” ifadelerini kullandı.