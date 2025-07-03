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İsrail, Beyrut'ta bir aracı vurdu! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Beyrut&#039;ta bir aracı vurdu! Ölü ve yaralılar var
İsrail, Lübnan, Beyrut, Saldırı, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Halde bölgesinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırının İran Devrim Muhafızları adına silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişiye yönelik olduğunu açıkladı.

İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA) başkent Beyrut’un güneyindeki Halde bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı. İsrail’e ait bir İHA'nın, bir aracı otoyolda seyir halindeyken hedef aldığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, Beyrut'ta bir aracı vurdu! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına silah kaçakçılığı ve “terör planları” yürüttüğü iddia edilen bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü. Hedef alınan kişinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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