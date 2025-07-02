Hizbullah resti çekti! "Silahlarımızı İsrail'e teslim etmeyiz!"

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in baskılarına tepki göstererek silah bırakmayacaklarını açıkladı. Kasım, "Silahlarımızı İsrail'e teslim etmeyiz" diyerek, Hizbullah'ın Lübnan topraklarını ve onurunu korumaya devam edeceğini söyledi. Kasım ayrıca, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü ve binlerce kez ihlalde bulunduğunu belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail’in Lübnan’ın iç işlerine müdahale edemeyeceğini belirterek, “Silahlarımızı İsrail’e teslim etmeyeceğiz.” mesajını verdi.

Kasım, başkent Beyrut’ta düzenlenen Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, "İsrail’in, aramızda birlikte çözdüğümüz meselelerde söz hakkı yoktur, anlaşmalarımızı denetleyemez." ifadesini kullandı. İsrail’in özellikle ateşkesin imzalanmasından sonra saldırılarını sürdürdüğünü savunan Kasım, "İsrail ateşkesi 3 bin 700 defadan fazla ihlal ederek bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürdü." şeklinde konuştu.

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"SİLAHLARIMIZI İSRAİL DÜŞMANINA TESLİM ETMEYİZ

Genel Sekreter Kasım, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik baskılara da sert tepki göstererek, “Aşağılanmaya sürüklenmeyi kabul etmeyiz, toprağımızı teslim etmeyiz, silahlarımızı da İsrail düşmanına teslim etmeyiz." ifadesini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım

"İSRAİL TÜM DÜNYAYA YÖNELİK BİR TEHLİKEDİR"

Hizbullah’ın sadece Lübnan için değil, Filistin, Mısır, Suriye, Ürdün ve tüm bölge için İsrail’i “stratejik bir tehdit” olarak gördüğünü kaydeden Kasım, “İsrail yalnızca bize değil, Hristiyanlara, Yahudilere, ABD'lilere ve tüm dünyaya yönelik bir tehlikedir." diye konuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmayacağını söylemişti.

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BARRACK ABD ÖNERİSİNİ SUNMUŞTU

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu. Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Tom Barrack'ın haziran ayında ülkeyi ziyareti ve son olarak yaptığı açıklamalar Lübnan'da tartışılıyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.