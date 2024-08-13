Türkiye’den Kerkük teyakkuzu! Sözde seçim yakın takibe alındı

Terör örgütü PKK destekçisi KYB’nin korsan seçimle Türkmen şehrine çökmek istemesine tepki gösteren Ankara “Oldubittiye izin vermeyiz” mesajı verdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Terör örgütü PKK’ya desteği sebebiyle Türkiye tarafından sürekli uyarılan Celâl Talabani’nin kurduğu ve büyük oğlu Bafel Talabani’nin liderliğini yaptığı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük’te huzuru bozacak yeni bir krize imza attı. KYB’den Rebwar Taha, geçtiğimiz cumartesi günü 9 il meclisi üyesinin oyu ile valilik görevine seçildi.

Söz konusu seçim Ankara’yı rahatsız etti. Diplomatik kaynaklar, 18 Aralık 2023’te yapılan seçimlerin ardından, Kerkük Vilayet Meclisindeki (KVM) gruplar arasında uzunca süredir müzakerelere konu olan yerel idarenin teşkili sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğine dikkati çekti. Kaynaklar, vilayeti oluşturan Türkmen, Arap ve Kürt unsurlar arasında “Dönüşümlü Valilik” esasına göre görüşmeler sürerken, KYB’nin cumartesi günü Bağdat’ta bir otelde bazı Arap KVM üyeleriyle toplandığına vurgu yaptı. Söz konusu toplantıda Kerkük Valiliği için KYB’li bir ismin belirlendiğine işaret eden diplomatik kaynaklar, Vali Yardımcılığına ve KVM Başkanlığına ise Arap isimlerin getirilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

OLDUBİTTİYLE HUZUR GELMEZ

Toplantıda alındığı iddia edilen kararların hukuki karşılığı olup olmadığının ayrıca irdelenmesi gerekeceğinin altını çizen kaynaklar “Her hâl ve kârda, Kerkük’teki üst düzey makamların, içinde Türkmenlerin, Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) ve diğer Arap üyelerin bulunmadığı bir kurguda, ‘oldubitti’ yoluyla belirlenmesi girişimini, vilayette toplumsal barışa ve huzura hizmet etmeyeceği açık” değerlendirmesinde bulundu ve toplantıyı yapan grubun ve seçilen isimlerin Kerkük’ün bütününü temsil etmekten çok uzak olduğunu kaydetti. Ayrıca, Türkmenler dâhil Kerkük’teki bütün yerel unsurların temsilini temin eden bir yönetim teşkil edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Seçim ve sonrasında yaşananları yakın takibe alan Ankara, başta PKK olmak üzere terör örgütleri ve iltisaklı yapıların vilayette ‘melce’ bulmasına meydan verilmemesini istedi. Söz konusu seçimin Araplar ile Türkmenler arasında tepkiye sebep olduğu belirtildi. Birlikte hareket eden Irak Türkmen Cephesi ile KDP’nin yönetim dışı kaldığı seçimleri hukuka aykırı olarak değerlendiren Türkmenlerin, yapılanların toplumlararası uzlaşı ve birlik ruhuna aykırı olarak nitelediği kaydedildi.

TÜRKMEN LİDER SALİHİ: MAHKEMENİN KARARINI BEKLİYORUZ

Irak Parlamentosu Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, Kerkük yerel yönetiminin kurulmasını “yasa dışı” olarak nitelendirerek “Toplantı, Kerkük’te değil Bağdat’ta yasal olmayan bir şekilde yapıldı. Federal Mahkeme’nin kararını bekliyoruz” dedi.

Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Başkanı Hasan Turan da toplantının kanun ve anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayarak “Toplantı da seçim de geçersizdir. Söz konusu toplantının bileşenler arasında hiçbir uzlaşı olmadan, Türkmenlerin yokluğunda, vali ile meclis başkanı seçiminin Kerkük değil, Bağdat’ta yapılması açık ve net şekilde kanun ihlalidir” diye konuştu. Turan, toplantıda en yaşlı üye Rakan Cuburi’nin de yer almadığını hatırlattı.