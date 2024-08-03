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Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meclis’in kapanmasını fırsat bilen AK Parti teşkilatı sahaya indi. İllerde her ay yapılan İl Danışma Meclisi Toplantıları bu ay genel başkan yardımcılarının başkanlığında toplanacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - Bugün başlayacak toplantılarda, genel merkez yönetimi yurdun 7 bölgesinde hummalı bir çalışma yürütecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son yaptığı grup toplantısında “Tatile giren sadece Meclis çalışmaları olacak; Meclis dışı çalışmalarımız, sahadaki gayretlerimiz inşallah hız kesmeden devam edecek. Seçim bölgelerimize gidecek, orada milletimizle buluşacağız. Teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla birlikte, halkımızı ziyaret edecek, kucaklaşacak, onları dinleyeceğiz” diyerek işaret fişeğini yakmıştı. Bu kapsamda, genel başkan yardımcıları bu ay 27 il danışma meclisine katılacak.

"TÜRKİYE BULUŞMALARI" BAŞLATILACAK

Toplantıların yanı sıra, şehirlerdeki projeler takip edilecek, aksayan, geciken hususlar varsa bakanlarla irtibata geçilerek çözülmesi sağlanacak. Vatandaşla sık sık irtibat kurulacak. Teşkilatla genel merkez arasındaki köprüler sağlam tutulacak. Çalışmalar eylül ayına kadar aralıksız devam edecek. Eylül ayında ise “Türkiye Buluşmaları” başlatılacak. AK Parti Genel Merkez Yönetimi, kabine üyeleri ve milletvekilleri 81 ilde halkla bir araya gelecek.

Öte yandan AK Parti teşkilatı, vatandaşın canını yakan noktaların çözümü için; akademik düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri ile de istişareli çalışılacak. AK Parti, başlattığı ikinci reform dalgasını bir an önce hayata geçirmek sahadan ayrılmayacak.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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