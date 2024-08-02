Ekrem İmamoğlu'nun İsrail açıklamasına AK Partili Hamza Dağ'dan sert tepki: Savaş değil, terör ve soykırım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İsrail'in Orta Doğu'daki katliamları hakkındaki açıklamaları tepki çekti. AK Partili Hamza Dağ, İmamoğlu'nun 'savaş' sözlerine, 'terör' ve 'soykırım' ifadeleriyle karşı çıktı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İsrail'in Filistin'deki katliamı hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. İmamoğlu'nun 'savaş' ifadelerine karşı çıkan AK Partili Dağ, Batı ülkelerine şirin görünmek için yaptığını ifade etti.

'SAVAŞ' İFADESİNE 'SOYKIRIM' KARŞILIĞI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tüm insanlığı gözü önünde gerçekleşen bir soykırımı hala savaş olarak nitelendirmek, hırsıza kılıf, katile gerekçe aramak size mi kaldı? Sayın İmamoğlu'nun bu şirin gözükme çabasının Batı'nın gözünde ne denli karşılık bulacağını kestirmemiz zor olmasa da vicdan sahibi insanların nezdinde zerre miskal değeri yoktur." ifadesini kullandı.

Dağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tüm insanlığı gözü önünde gerçekleşen bir soykırımı hala savaş olarak nitelendirmek, hırsıza kılıf, katile gerekçe aramak size mi kaldı? Sayın İmamoğlu'nun bu şirin gözükme çabasının Batı'nın gözünde ne denli karşılık bulacağını kestirmemiz zor olmasa da vicdan sahibi insanların nezdinde zerre miskal değeri yoktur. Hamas'ın, hırsıza, işgalciye, katile siyonist rejime karşı verdiği kahramanlık mücadelesinin bir 'ama'sının olduğunu hala ima etme cesaretinde bulunanların vicdanları sorgulanmalıdır."

EKREM İMAMOĞLU İSRAİL'İN SALDIRILARI İÇİN NE DEDİ?

İBB Başkanı İmamoğlu, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya yapılan otobüs hibesinin resmi töreninde açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'in saldırıları hakkında da konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Biz, 'Savaşa hayır' derken, 'Teröre de hayır' diyoruz. 'Terörist eylemlere de hayır' diyoruz. Ama terörist eylemi kendi eliyle üreten ve bir suikasta dönüştüren bir süreci yöneten ülkenin bu tavrına da 'hayır' diyor ve kınıyoruz." ifadelerine yermişti.