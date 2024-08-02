İstanbul-Tahran seferleri iptal ediliyor! İran her an İsrail'i vurabilir
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in Hamas lideri Heniyye'yi İran'da öldürmesi bölgede tansiyonu yükseltti. İstanbul-Tahran uçuşları bir bir iptal edilirken, bu gelişme intikam yeminleri eden İran'ın bu gece İsrail'e saldırabileceği yorumlarına neden oldu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da suikasta uğradı. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
İRAN İNTİKAM SÖZÜ VERDİ
Gelişmeler dünyada büyük yankı uyandırırken İran ve Hamas intikam yeminleri etti. İran Dini Lideri Ali Hamaney İsrail'e ‘en ağır karşılığı’ verme sözü verip “İsmail Heniyye'nin İran topraklarında dökülen kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz” dedi.
SEFERLER TEK TEK İPTAL EDİLİYOR
Bölgede tansiyon yükselirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tahran-İstanbul seferlerinin birer birer iptal edildiği öğrenildi. Bu gelişme, İran'ın bu gece misilleme yapabileceğine işaret ediyor...
Öte yandan Hollandalı havayolu şirketi KLM ise İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gidiş dönüş tüm seferlerini 26 Ekim'e kadar iptal etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi