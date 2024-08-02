İstanbul-Tahran seferleri iptal ediliyor! İran her an İsrail'i vurabilir

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Ağustos 2024 19:44 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 20:03 - Güncelleme:

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İsrail'in Hamas lideri Heniyye'yi İran'da öldürmesi bölgede tansiyonu yükseltti. İstanbul-Tahran uçuşları bir bir iptal edilirken, bu gelişme intikam yeminleri eden İran'ın bu gece İsrail'e saldırabileceği yorumlarına neden oldu.