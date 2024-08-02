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İsmail Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı! İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas liderlerinden İsmail Heniyye için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılınıyor. İstanbul'da binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Alçak saldırı Müslüman aleminde büyük tepki çekerken, Türkiye'de de yas ilan edildi.

İsmail Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı! İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti - 1. Resim

ALİ ERBAŞ DUYURMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Erbaş paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: 

Filistin davasının büyük önderlerinden İsmail Heniye’nin şehid edilmesi münasebetiyle ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. 

Yarın tüm camilerimizde salâ verilecek ve Cuma namazından sonra gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır.

Mekânı cennet olsun."

İsmail Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı! İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti - 2. Resim

81 İLDE GIYABİ CENAZE NAMAZI 

Bugün 81 ilde Heniyye için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. İstanbul'da da binlerce vatandaş gıyabi cenaze namazı ve cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. 

İsmail Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı! İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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