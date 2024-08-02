İsmail Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı! İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme:

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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas liderlerinden İsmail Heniyye için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılınıyor. İstanbul'da binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti.