Mühürlenen 14 katlı binada zabıta nöbette! Mahalleli konuştu: Bina zaten eğikti, çatlaklar vardı

Küçükçekmece’de İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak’ta yer alan bir dairenin banyosundaki fayansların çatlaması ve binadan gelen sesler üzerine 14 daireli bina tahliye edilmişti.

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerince mühürlenen binaya giriş ve çıkışların engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri bina önünde nöbet tutuyor. Binayla ilgili teknik inceleme ve kentsel dönüşüm sürecine yönelik işlemlerin başlatılması bekleniyor.

Mahalleli Sedat Kırım, binada önceden de derin çatlakların bulunduğunu belirterek şöyle konuştu.

Bina sokağımızda uzun süredir tehlike arz ediyordu. Dünde boşaltılmış, çokta iyi bir karar verilmiş. Hatta yandaki binanın yıkımına başlanınca biz kendi aramızda ‘Bu binada yıkılacak herhalde’ diyorduk. Bina zaten eğikti. Yan taraftaki bina yıkılınca daha fazla yana doğru eğildi. Eve geldiğimizde de polisin sokağı kapattığını gördük. Bina boşaltılmış durumda ve zabıta ekipleri nöbet tutuyor. Zaten daha önce de derin çatlaklar vardı. Dünde çatlama sesleri gelmiş. Belediye iyi ki mühürlemiş.