Murat Aci'nin babası Türkiye'nin konuştuğu iddialara cevap verdi: Konuşmakta zorlandı, boğazı düğümlendi!

Murat Aci davasında Şükriye Aci'nin davadan çekilmesi üzerine TGRT Haber'e konuk olup yaşananları anlatan baba Özer Aci, gelininin maddi durumunu ve hakkındaki pazarlık iddialarını anlattı. Geliniyle iletişiminin 5 aydır kopuk olduğunu söyleyen acılı baba canlı yayında duygu dolu anlar yaşarken "Oğluma 52 gün Kur'an-ı Kerim okunduğunda Şükriye Hanım neredeydi? Şükriye Hanım bana farklı, başkasına farklı konuşuyor" ifadelerini kaydetti.

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürerken Aci'nin eşi Şükriye şikayetini geri çekti.

Oğuz Murat Aci’nin eşi "100 milyon lira" aldığı iddialarına cevap verip "Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için böyle söyleniyor, kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk. Kamu davasının süreceğini biliyorum. Ancak eşimin ailesi tarafından çok yıpratıldığım için davadan çekilme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan acılı baba Özer Aci, TGRT Haber yayında yaşadıklarını anlattı. 14 Haziran'da katil Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'deki tutukluluk süreçlerinde 1 yılın geride kalacağını söyleyen acılı baba, "Ben 1 yıldır uyumamışım, çabalamışım. Sonuç ne, evlat kaybeden ben..." ifadelerini kullandı.

"1500 METREKARE EVDE YAŞIYORDU"

Gelininin maddi sıkıntı çektiği iddialarına da tek tek cevap veren Aci şunları söyledi:

"Oğlum evlenmeden önce bir araştırma yaptım. Bekarken "Ben bu kadar kirayı ödeyemem" dedi oğlum, imkanımız oldu müstakil bir ev yapalım dedik. Eşimin adına kayıtlı arsaya ev yaptık. Müstakil bir bina, 1500 metrekarede. Oğluma verdim. Oğlum öldüğünde 12 milyon civarı para kaldı. 135 bin dolar hayat sigortasından geldi. Onun haricinde oğluma aldığım damalı taksi vardı. Taksi şu an onun tasarrufunda. Elektrik, su, doğal gaz faturalarını da kendim ödüyorum. Ortalama 20 bin liralık bir kira da geliyor"

Gelinin, tazminat pazarlığı iddialarına da cevap veren Özer Aci, acı olayın 3. günü Bülent Cihantimur ile maddi konular dışında görüştüğünü ifade edip o günden sonra bir daha görmediğini söyledi.

"Pazarlık yaptığımı ispat edemez" diyen baba konuşmasının devamında şunları söyledi:

"RIZKINI ŞİMDİ BÜLENT BEY VERİYOR"

Pazarlık iddiası tamamen yalan. Kendi avukatı bizzat görüştü. Kendi pazarlıklarını bana lanse etmeye çalışıyor. Bir de 100 milyon değil daha az diyor...

İletişim kopana kadar aylık geliri 45-50 bin lira kadardı. Taksi geliri oldu, ben veriyordum, kendisi dul ve yetim maaşı alıyor ayrıca. Yetmiyormuş para, o zaman çalışacak.

Bülent Bey maddi manevi geliyor dedim. O da "O vermeyecek Allah verecek" demişti. Şimdi rızkını o verdi"

Gelinine tepki gösteren Özer Aci şöyle konuştu:

"2025'in başlarından itibaren iletişimimiz koptu. Onun öncesinde, yakındık. Ben ısrarla Şükriye ve ailesi oğluma 52 gün Kur'an-ı Kerim okunduğunda Şükriye Hanım neredeydi? Bana mağdur olduğunu parasız kaldığını ispat edecek.

Gelinim villayı bana verin dedi.

Evi terk etti. Onun evine giremiyorum şu an. Acım hala taze. Şükriye hanım hep pars pars ben ne olacağım dedi. Pars'ın imkanlarından sen de faydalanacaksın dedik. O kabul etmedi.

Pars olmasaydı bu evde oturmaya devam eder miydin dedi? Senin soyadın Aci, Aci olduğun sürece bu evde kalmaya devam edeceksin. Sonsuza kadar oturabilirdi. Ama bu saatten sonra çok zor."

Gelininin hakkındaki 'Pazarlığı onlar yaptı' iddiasına cevap verdi

"UÇAK MASRAFLARINI KARŞI TARAF ÖDEMİŞ"

Aci'nin açıklamalarının devamı şöyle:

Bize sormadan 9 Ekim'de Amerika'ya gitti. Onun avukatı sözde bizi temsilen gitti, ama benim duyduğuma göre uçak biletlerini vs. Bülent Cihantimur verdi. Neyin parasından bahsediyor.

Şükriye hanım para alamayacağını fark edince bu yola girdi. Ben para istemiyorum dedim. Bunu duyan avukatın ortağı vazgeçti. 20 milyonu duyunca sırf bunun için beynine girdiler. Ben ceza istiyorum. Bir insanın maneviyatı satılır mı?

Durumu açık olarak görürsek... Kimi saf dışı bırakacak. 50 milyonluk bir pazarlık masasına oturmadım. Sadece kendi avukatı bu rakamı telaffuz etti. Bu olayı da Şükriye Hanım, avukatımı azlettikten sonra öğrendim.

Bunu açık açık söyleyecek. Ben bu kadar, avukatlar bu kadar aldı demek zorunda.