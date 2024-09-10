Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu''nu kabul etti! Deprem konusu masaya yatırıldı

Düzenleyen: Sezer Doğru 10 Eylül 2024 19:46 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 19:51 - Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti. Görüşmede İstanbul'un depreme hazırlığı başta olmak üzere birçok konu ele alındı.