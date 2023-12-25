25 Aralık 2023 00:00 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 00:01

Yurdun birçok noktasında etkili olan beyaz örtü hayatım olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muş-Kulp kara yolunun 40. kilometresindeki Şenyayla bölgesinde 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri gönderildi.

18 ARAÇ 5 SAAT SONRA KURTARILDI

Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 18 araç ve araçlarda bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Kulp karayolu trafiğe kapatıldı.