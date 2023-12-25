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    Muş'ta tipi hayatı felç etti: Karda araçlarıyla mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

    Kar nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği illerden biri olan Muş'ta yoğun kar ve tipi dolayısıyla Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi ekipler tarafından 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

    Muş&#039;ta tipi hayatı felç etti: Karda araçlarıyla mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yurdun birçok noktasında etkili olan beyaz örtü hayatım olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muş-Kulp kara yolunun 40. kilometresindeki Şenyayla bölgesinde 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

    İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri gönderildi. 

    18 ARAÇ 5 SAAT SONRA KURTARILDI  

    Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 18 araç ve araçlarda bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Kulp karayolu trafiğe kapatıldı.

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    KarTrafikMuş
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