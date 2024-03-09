Naci Görür'den Marmara için korkutan uyarı! '7.5 büyüklüğünde deprem olabilir'

Beklenen büyük Marmara depremine dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, iki fay hattına dikkat çekerek, "İkisinin ayrı ayrı ya da birlikte kırılarak Marmara Bölgesi’nde 7.2 ile 7.5 arasında depremler üreteceğini düşünüyoruz" dedi. Öte yandan bu kez deprem beklemediği yeri de açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gözler bir kez daha Marmara'ya çevrildi, uzmanlardan açıklamalar peş peşe geldi. Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki gerilime işaret ederek İstanbul için beklenen depremin büyüklüğünü söyledi. Ayrıca bu kez deprem beklemediği yeri de açıkladı.

ADAPAZARI'NDAN TEKİRDAĞ'A KADAR GİDEN ALANI İŞARET ETTİ

TELE1 canlı yayınına katılan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu tür küçük depremlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Tekirdağ'a kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Burada önemli miktarda enerji birikiminin olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DEPREM BEKLEMEDİĞİ YERİ AÇIKLADI

Yakın dönemde deprem beklemediği bölgeye de değinen Prof. Dr. Görür, "Biz Marmara Denizi'nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz. Onun için tüm bölge olarak hazırlıklarımızın devam etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da hep diyoruz minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz" diyen Görür, "Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde. Özellikle Adalar Fayı ile Kumburgaz Fayı’nın kırılması ile bu boyuta ulaşacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

SİLİVRİ VE TEKİRDAĞ AÇIKLARINI İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ Fayı’nın ise daha önce kırıldığını hesap ederek bu fayın deprem oluşturmayacağını tahmin ediyoruz. Yani Silivri açıkları ile Tekirdağ açıkları arasındaki kesimde bir depremin olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu kesimde en son deprem 1912 yılında Şarköy depremi oldu ve bu kol enerjisini yitirdi.

"AYRI AYRI YA DA BİRLİKTE KIRILARAK..."

Ama Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasındaki Kumburgaz Fay Kolu’nda ve Adalar’ın güneyinde bulunan fay kolunda kilitlenmenin olduğunu, enerji birikiminin olduğunu ve dolayısıyla ikisinin ayrı ayrı ya da birlikte kırılarak Marmara Bölgesi’nde 7.2 ile 7.5 arasında depremler üreteceğini düşünüyoruz."