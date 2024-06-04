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Namazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Namazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da namaz kıldıktan sonra mescitten çıkan Kerim Dalar, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun topuğuna isabet etmesiyle yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Feci olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Namazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada - 1. Resim

MESCİTTEN ÇIKINCA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için mescide gelen Kerim Dalar, mescitten çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüğü esnada, kafasında motosiklet kaskı olan kimliği belirsiz bir şahıs tarafından takip edilerek silahlı saldırıya uğradı. Kasklı şahıs Dalar'ın topuk kısmına 1 el ateş ettikten sonra motosikletine binip bölgeden hızla uzaklaştı.

Namazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada - 2. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Dalar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Namazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada - 3. Resim

O ANLAR KAMERADA…

Olay ile ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri motosikletle kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olay anı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüde, elinde silahla kafasında kask olan şahsın, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın topuğuna sıkarak olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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