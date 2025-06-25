NATO liderleri Lahey'de: Beklenen fotoğraf geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti

NATO üyesi 32 ülke, kritik İsrail-İran gerilimi gündemiyle Lahey'deki yıllık zirvede bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafı öncesi Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayaküstü sohbet etti. Zirvede Trump'ın gergin tavırları dikkat çekti.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi 32 ülkenin liderlerinin bir arada bulunduğu aile fotoğrafıyla başladı.

NATO Liderler Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yanında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, diğer yanında ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson vardı.

Trump da NATO Genel Sekreteri'nin yanındaydı. Diğer yanında ise Erdoğan'ın yanındaki Starmer vardı.

Trump'ın gergin tavırları dikkat çekti.

AYAKÜSTÜ GÖRÜŞME

Liderler, liderler oturumu için yuvarlak masa etrafında yerlerini almadan ikili veya üçlü gruplar halinde görüşmeler gerçekleştirdi. Trump ile Erdoğan da ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir süre konuştu.

LİDERLER OTURUMU BASINA KAPALI DÜZENLENİYOR

Daha sonra başlayan liderler oturumu basına kapalı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler sürerken gerçekleşen zirvede mesajlarını verecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak. Bir sonraki NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenecek olması sebebiyle Hollanda ile Türkiye arasında devir teslim töreni de yapılacak.

Zirve, 12 gün süren İsrail-İran savaşı gölgesinde savunma harcamalarına odaklanıyor.