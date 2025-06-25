Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > NATO liderleri Lahey'de: Beklenen fotoğraf geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti

NATO liderleri Lahey'de: Beklenen fotoğraf geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NATO, Lahey, Erdoğan, Trump, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NATO üyesi 32 ülke, kritik İsrail-İran gerilimi gündemiyle Lahey'deki yıllık zirvede bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafı öncesi Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayaküstü sohbet etti. Zirvede Trump'ın gergin tavırları dikkat çekti.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi 32 ülkenin liderlerinin bir arada bulunduğu aile fotoğrafıyla başladı.

NATO Liderler Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yanında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, diğer yanında ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson vardı.

NATO liderleri Lahey'de: Beklenen fotoğraf geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti - 1. Resim

Trump da NATO Genel Sekreteri'nin yanındaydı. Diğer yanında ise Erdoğan'ın yanındaki Starmer vardı.

NATO liderleri Lahey'de: Beklenen fotoğraf geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti - 2. Resim

Trump'ın gergin tavırları dikkat çekti.

NATO liderleri Lahey'de: Beklenen fotoğraf geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti - 3. Resim

AYAKÜSTÜ GÖRÜŞME

Liderler, liderler oturumu için yuvarlak masa etrafında yerlerini almadan ikili veya üçlü gruplar halinde görüşmeler gerçekleştirdi. Trump ile Erdoğan da ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir süre konuştu.

NATO liderleri Lahey'de: Beklenen fotoğraf geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti - 4. Resim

LİDERLER OTURUMU BASINA KAPALI DÜZENLENİYOR

Daha sonra başlayan liderler oturumu basına kapalı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler sürerken gerçekleşen zirvede mesajlarını verecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak. Bir sonraki NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenecek olması sebebiyle Hollanda ile Türkiye arasında devir teslim töreni de yapılacak.

NATO liderleri Lahey'de: Beklenen fotoğraf geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti - 5. Resim

Zirve, 12 gün süren İsrail-İran savaşı gölgesinde savunma harcamalarına odaklanıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KYK bursu Temmuz ayında yatar mı? Üniversitelerde yaz tatili başladı!60 milyon euro buhar oldu! İBB, skandalın ardından 3 arsayı satışa çıkardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
58 milyon TL'lik dolandırıcılık! Çete 5 ayda çökertildi: Çok sayıda tutuklama var - Gündem58 milyon TL'lik vurgun! Çok sayıda tutuklamaKayseri, Sivas, Tokat, Elazığ, Çorum, Gümüşhane... Kene kabusu can almaya devam ediyor - GündemKene kabusu can almaya devam ediyorAnkaralılar müjde! Toplu taşımada yeni dönem: Artık sadece otobüsler ücretsiz değil... Saatler belli oldu - GündemAnkaralılar müjde! Toplu taşımada yeni dönemCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi alanına geldi - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi alanına geldiBakan Tunç 'Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz" deyip duyurdu: 1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak - Gündem"1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak"Kötü koku üzerine girilen evde korkunç manzara! 15 gündür... - GündemKötü koku üzerine girilen evde korkunç manzara
Sonraki Haber Yükleniyor...